Terzotemponapoli.com - Fava: “Avrei portato Politano in Nazionale”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dino, ex attaccante dell’Udinese, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “Come arriva il Napoli dopo la sosta? La sosta non l’ho mai amata, tranne quella natalizia. Ha i pro e i contro e bisogna vedere come la affronta. Il Napoli ha una rosa talmente ampia che si vede subito chi sta bene e chi no. Mi auguro che inizi come ha finito.in? Quest’anno mi ha impressionato più di tutti, sta dando l’anima. Io l’in. E’ un calciatore che da equilibrio, è partito con il piglio giusto in entrambe le fasi. E’ l’uomo in più di questo Napoli.