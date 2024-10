Esonero Mancini: bufera dopo l’ultimo KO (Di venerdì 11 ottobre 2024) Situazione delicatissima per Roberto Mancini, Ct dell’Arabia Saudita che finisce spalle al muro: l’Esonero è una possibilità concreta Non c’è pace per Roberto Mancini. L’ex Ct della Nazionale italiana sta vivendo un momento sempre più complicato sulla panchina dell’Arabia Saudita, dove i risultati latitano e adesso la fiducia nei suoi confronti è ai minimi storici nell’ambiente. Roberto Mancini (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it I sauditi sono impegnati nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, ma hanno incassato un ko piuttosto pesante nel big match contro il Giappone. Nonostante giocassero in casa, a Jeddah, sono stati superati per 2-0 dai nipponici, che sono balzati in testa alla classifica. Una battuta d’arresto che non ci voleva, per l’Arabia siamo in questo momento a una sola vittoria nelle ultime quattro partite. Calciomercato.it - Esonero Mancini: bufera dopo l’ultimo KO Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Situazione delicatissima per Roberto, Ct dell’Arabia Saudita che finisce spalle al muro: l’è una possibilità concreta Non c’è pace per Roberto. L’ex Ct della Nazionale italiana sta vivendo un momento sempre più complicato sulla panchina dell’Arabia Saudita, dove i risultati latitano e adesso la fiducia nei suoi confronti è ai minimi storici nell’ambiente. Roberto(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it I sauditi sono impegnati nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, ma hanno incassato un ko piuttosto pesante nel big match contro il Giappone. Nonostante giocassero in casa, a Jeddah, sono stati superati per 2-0 dai nipponici, che sono balzati in testa alla classifica. Una battuta d’arresto che non ci voleva, per l’Arabia siamo in questo momento a una sola vittoria nelle ultime quattro partite.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Vuoi vedere il mio conto banca?” : Roberto Mancini furioso - in sala stampa cala il gelo. Le scuse della Federcalcio dell’Arabia Saudita - com/c3SSOi7lyL — Central do Arabão (@centraldoarabao) October 10, 2024 “I miei giocatori devono avere più spazio in campionato” Una polemica che continua da settimane. L’Arabia Saudita perde 0-2 contro il Giappone – nel match valido per le qualificazioni asiatiche ai prossimi Mondiali di calcio – e vede allontanarsi, almeno per ora, le prime posizioni del gironi. (Ilfattoquotidiano.it)

Roberto Mancini manda un messaggio ai tifosi del Chieti calcio : "In bocca al lupo" [VIDEO] - Un saluto affettuoso e un augurio speciale per la nuova stagione sono arrivati direttamente dal Commissario Tecnico della nazionale saudita, Roberto Mancini, che ha voluto dedicare un videomessaggio ai nuovi proprietari e a tutto il Chieti Calcio. "Un saluto ai nuovi proprietari e a tutto il... (Chietitoday.it)

Qualificazioni Mondiali 2026 : l’Arabia Saudita di Roberto Mancini batte la Cina - The post Qualificazioni Mondiali 2026: l’Arabia Saudita di Roberto Mancini batte la Cina appeared first on SportFace. . Successo in rimonta e in inferiorità numerica per l’Arabia Saudita di Roberto Mancini a Dalian contro i padroni di casa della Cina per 2-1, sfida valida per la seconda giornata delle qualificazioni asiatiche ai mondiali del 2026. (Sportface.it)