Inter-news.it - Dumfries riaccende il finale. L’esterno nerazzurro riporta a galla l’Olanda

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Denzel, a pochi minuti dalla fine del secondo tempo, hato tutto in parità nella sfida tra Olanda e Ungheria. GOL – Gol che potrebbe valere un punto fondamentale perdi Koeman.dell’Inter ribadisce di testa dal centro dell’area e pareggia i conti contro l’Ungheria all’84’. Gol importantissimo per Denzelcheildi gara. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (il) © Inter-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati