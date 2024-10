Droga in casa ed un laboratorio per confezionarla, arrestato dalle fiamme gialle (Di venerdì 11 ottobre 2024) Empoli (Firenze), 11 ottobre 2024 – Un uomo di nazionalità italiana, con precedenti per reati simili, è stato arrestato dalla guardia di finanza dopo il ritrovamento all’interno della sua abitazione di un discreto quantitativo di Droga. L’operazione è stata messa a segno dai militari della compagnia di Empoli, supportati da una unità cinofila. Ad insospettire le fiamme gialle è stato il comportamento dell’uomo durante un controllo. Seppur sprovvisto, in quel momento, di alcuna sostanza stupefacente, i sospetti circa una sua precedente detenzione venivano avvalorati dalle ripetute segnalazioni del cane antiDroga. Lanazione.it - Droga in casa ed un laboratorio per confezionarla, arrestato dalle fiamme gialle Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Empoli (Firenze), 11 ottobre 2024 – Un uomo di nazionalità italiana, con precedenti per reati simili, è statodalla guardia di finanza dopo il ritrovamento all’interno della sua abitazione di un discreto quantitativo di. L’operazione è stata messa a segno dai militari della compagnia di Empoli, supportati da una unità cinofila. Ad insospettire leè stato il comportamento dell’uomo durante un controllo. Seppur sprovvisto, in quel momento, di alcuna sostanza stupefacente, i sospetti circa una sua precedente detenzione venivano avvaloratiripetute segnalazioni del cane anti

