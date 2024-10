Quotidiano.net - ‘Disclaimer - La vita perfetta’, la prima serie tv di Alfonso Cuarón è una riflessione sulla mutevolezza della verità

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Qualsiasi riferimento a persone vive o morte non è puramente casuale”. Una frase, scelta per accompagnare latv scritta e diretta da, che ne sintetizza alla perfezione l'attitudine, la sottile ironia, il rovesciamento di significato. La sua stessa ragione d'essere. Presentata alla Mostra del Cinema di Venezia 2024,’Disclaimer - Laarriva su Apple TV+ dall'11 ottobre e si attesta come una delle miglioritv dell'anno oltre che riprovaqualità altissima che caratterizza le produzioni originalipiattaforma. La stessa di “Pachinko – La moglie coreana”, “Ted Lasso” o “Scissione” solo per citarne alcune. Uno di quei titoli imperdibili da consigliarsi a vicenda tra amici con i quali provare a immaginare e supporre dove andrà a parare il racconto man mano che, ogni settimana, i nuovi episodi vengono rilasciati.