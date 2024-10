Detenuto di 44 anni si toglie la vita nel carcere San Vittore di Milano: avrebbe usato i lacci delle scarpe (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un 44enne è stato trovato morto in cella a San Vittore (Milano) nella mattinata dell'11 ottobre. Il Detenuto avrebbe finito di scontare la pena nel 2027. Fanpage.it - Detenuto di 44 anni si toglie la vita nel carcere San Vittore di Milano: avrebbe usato i lacci delle scarpe Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un 44enne è stato trovato morto in cella a San) nella mattinata dell'11 ottobre. Ilfinito di scontare la pena nel 2027.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Detenuto suicida a San Vittore : si è strozzato in cella. “Sistema carcerario sull’orlo del collasso” - Del resto, si legge ancora in una nota, “nel Paese, con ormai 62mila reclusi presenti e meno di 47mila posti disponibili, sono oltre 15mila i detenuti in esubero e più di 18mila le unità mancanti alla Polizia penitenziaria. . 022 detenuti a fronte di 447 posti disponibili con un sovraffollamento di oltre il 229%, sorvegliati da 580 appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, distribuiti su ... (Ilgiorno.it)

Il fronte sanitario dell’emergenza carceri : a San Vittore è psichiatrico un detenuto su due - Questo numero, impressionante, fa il paio con un altro, spaventoso, citato in un dossier dell’associazione Antigone sull’emergenza nei 17 Istituti penali per minorenni italiani a un anno dal dl “Caivano”: in base a un’inchiesta di Altreconomia in cinque Ipm la “spesa a persona” per l’acquisto di farmaci antipsicotici è aumentata in media del 30% tra il 2021 e il 2022, ma in uno, il Beccaria di ... (Ilgiorno.it)

San Vittore - morto carbonizzato in cella un detenuto egiziano di 18 anni - avrebbe appiccato l'incendio in segno di protesta - Jussef Baron Motkar Loka, un ragazzo di 18 anni di origini egiziane, è morto carbonizzato a causa di un incendio, la scorsa notte, nella sua cella del carcere milanese di San Vittore. Insi . Era detenuto dal mese di luglio per rapina e si trovava in carcere in custodia cautelare in attesa di giudizio. (Ilgiornaleditalia.it)