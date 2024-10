Dengue, il 18enne in isolamento: "La puntura avvenuta fuori Tolentino" (Di venerdì 11 ottobre 2024) È ricoverato all’ospedale di Macerata il giovane tolentinate, di 18 anni, colpito dal virus Dengue. Secondo le ricostruzioni, si era spostato per motivi sportivi a Castelfidardo, poi era tornato nella sua Tolentino, dove risiede. E martedì sera si è presentato al pronto soccorso del capoluogo di provincia con sintomatologia da Dengue, accusando febbre alta, dolori e rush cutaneo. Quindi tutte e tre le città, Castelfidardo, Tolentino e Macerata, hanno fatto scattare la profilassi, con la disinfestazione. Il ragazzo sarebbe stato punto dalla zanzara tigre fuori dalla sua città, probabilmente proprio a Castelfidardo. Al momento si trova confinato all’ospedale di Macerata; le sue condizioni dovrebbero essere comunque buone. Ilrestodelcarlino.it - Dengue, il 18enne in isolamento: "La puntura avvenuta fuori Tolentino" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È ricoverato all’ospedale di Macerata il giovane tolentinate, di 18 anni, colpito dal virus. Secondo le ricostruzioni, si era spostato per motivi sportivi a Castelfidardo, poi era tornato nella sua, dove risiede. E martedì sera si è presentato al pronto soccorso del capoluogo di provincia con sintomatologia da, accusando febbre alta, dolori e rush cutaneo. Quindi tutte e tre le città, Castelfidardo,e Macerata, hanno fatto scattare la profilassi, con la disinfestazione. Il ragazzo sarebbe stato punto dalla zanzara tigredalla sua città, probabilmente proprio a Castelfidardo. Al momento si trova confinato all’ospedale di Macerata; le sue condizioni dovrebbero essere comunque buone.

Un caso di Dengue a Tolentino - scatta subito la disinfestazione - TOLENTINO - Un caso di Dengue a Tolentino: è il primo in provincia di Macerata. Si tratta di una malattia virale trasmessa attraverso la puntura di una zanzara del genere Aedes. A renderlo... (Corriereadriatico.it)

Dengue - colpito un giovane a Tolentino - Prego i cittadini, in via precauzionale, di usare repellenti per evitare di essere punti dalle zanzare. Grazie al supporto delle Guardie ecologiche volontarie i cittadini possono inoltre stipulare con il Comune dei Patti di collaborazione e ricevere gratuitamente il prodotto biologico necessario per effettuare due trattamenti larvicidi. (Ilrestodelcarlino.it)