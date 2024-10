Cinemaserietv.it - Come finisce la serie Inganno: Gabriella torna con Elia?

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La nuovadi Pappi Corsicato,conche decide di proseguire la sua storia d’amore con, dopo che quest’ultimo è stato assolto dal tribunale dalle accuse di circonvenzione di incapace mosse dal figlio di lei, Stefano.è consapevole chela ami ed è anche consapevole della loro forte differenza d’età e degli errori che lui ha commesso, ma prima di ricominciare mette in chiaro che non intende sposarlo. A dimostrazione di ciò, getta il suo vestito da sposa in mare. Si tratta di un gesto dalla forte valenza simbolica, perché l’abito, che di fatto rappresenta un vincolo non desiderato, viene gettato in acqua cosìfua gettarsi in mare, da ragazza, quando il padre la obbligò a dare alla luce sua figlia per poi sbarazzarsene.