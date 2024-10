’Cibo e gente dell’Emilia’: quanti eventi in centro storico (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Cibo e gente dell’Emilia" sbarca in centro oggi e fino a domenica, fra storie di cucina, show cooking, prodotti tipici, spettacoli e itinerari fra arte e sapori. Oggi alle 18,15 aprono gli stand, alle 18,30 lo spettacolo "E-Risalutami tuo fratello" con Andrea Barbi e Marco Ligabue. Domani alle 11 presentazione del libro "Le rosse, madri del Re", dedicato alla razza bovina reggiana, alle 12 aperitivo con prodotti tipici, alle 17 incontro su sport e alimentazione con la partecipazione di Ana Maria Vitelaru (bronzo alle paraolimpiadi di Parigi) e dello sciatore Giuliano Razzoli. Alle 18,30 un incontro sulle paste ripiene emiliane, alle 21 il concerto degli 88 Decibel. Domenica alle 19 cabaret con l’attore dialettale Antonio Guidetti. Ilrestodelcarlino.it - ’Cibo e gente dell’Emilia’: quanti eventi in centro storico Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Cibo edell’Emilia" sbarca inoggi e fino a domenica, fra storie di cucina, show cooking, prodotti tipici, spettacoli e itinerari fra arte e sapori. Oggi alle 18,15 aprono gli stand, alle 18,30 lo spettacolo "E-Risalutami tuo fratello" con Andrea Barbi e Marco Ligabue. Domani alle 11 presentazione del libro "Le rosse, madri del Re", dedicato alla razza bovina reggiana, alle 12 aperitivo con prodotti tipici, alle 17 incontro su sport e alimentazione con la partecipazione di Ana Maria Vitelaru (bronzo alle paraolimpiadi di Parigi) e dello sciatore Giuliano Razzoli. Alle 18,30 un incontro sulle paste ripiene emiliane, alle 21 il concerto degli 88 Decibel. Domenica alle 19 cabaret con l’attore dialettale Antonio Guidetti.

