Chiara Petrolini, in silenzio davanti ai pm dopo convocazione. Il 15 ottobre udienza al Riesame

Ha scelto il silenzio Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver ucciso e seppellito nel giardino di casa il suo secondo figlio e di aver occultato il cadavere del primo, davanti ai pm che l'hanno convocata in Procura a Parma per essere interrogata. La giovane si è avvalsa della facoltà di non rispondere. La 21enne è ai domiciliari dopo il ritrovamento di due neonati morti e sepolti nel giardino della casa di famiglia a Vignale di Traversetolo (Parma). Il 15 ottobre sarà discussa la sua posizione davanti al tribunale del Riesame di Bologna, dopo il ricorso dei pm che hanno chiesto per lei la custodia cautelare in carcere, misura non concessa dal giudice per le indagini preliminari.

