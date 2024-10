C’è Sassari per la Macagi: "Sarà una gara ostica" (Di venerdì 11 ottobre 2024) È in calendario con inizio alle 15 la partita casalinga che la Macagi Cingoli disputerà domani al PalaQuaresima contro la Raimond Sassari. "Rivale d’alta quota, gara ostica per la Macagi Cingoli – ammette l’allenatore Sergio Palazzi – che deve costruire in casa la propria stagione. Quindi dobbiamo impegnarci al massimo per concludere positivamente questa che per noi è la prima delle tre sfide, una più tosta dell’altra, da sostenere nel giro di otto giorni contro avversarie posizionate in zona-vertice: mercoledì prossimo ci attende il Merano, sabato il Conversano". Adesso, fari puntati sull’Ecomond Sassari. "È al secondo posto in classifica con 8 punti, a due dai capilista Cassano Magnago e Bolzano. Viene dalla bella vittoria interna conquistata a spese dell’Albatro Siracusa a cui ha fatto perdere l’imbattibilità, perciò il morale del Sassari è elevato. Ilrestodelcarlino.it - C’è Sassari per la Macagi: "Sarà una gara ostica" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È in calendario con inizio alle 15 la partita casalinga che laCingoli disputerà domani al PalaQuaresima contro la Raimond. "Rivale d’alta quota,per laCingoli – ammette l’allenatore Sergio Palazzi – che deve costruire in casa la propria stagione. Quindi dobbiamo impegnarci al massimo per concludere positivamente questa che per noi è la prima delle tre sfide, una più tosta dell’altra, da sostenere nel giro di otto giorni contro avversarie posizionate in zona-vertice: mercoledì prossimo ci attende il Merano, sabato il Conversano". Adesso, fari puntati sull’Ecomond. "È al secondo posto in classifica con 8 punti, a due dai capilista Cassano Magnago e Bolzano. Viene dalla bella vittoria interna conquistata a spese dell’Albatro Siracusa a cui ha fatto perdere l’imbattibilità, perciò il morale delè elevato.

