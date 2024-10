Ilnapolista.it - Cassano: «Ronaldo s’è incazzato, mi ha chiamato per dirmi che non ho vinto niente»

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Antonioè immarcabile. Ospite del podcast ‘The BSMT’ di Gianluca Gazzoli ha raccontato la qualunque. Ovviamente l’ha ripreso Marca. Per esempio del cazziatone che gli ha fatto Cristianodopo cheaveva detto che “non sa giocare a calcio”.gli ha mandato un vocale “Ho visto un numero con il prefisso 0034 sul mio cellulare. 0034 è la Spagna. Mi ha detto: «Mi hai mancato di rispetto. Non farlo mai più. Hai segnato solo 150 gol, haisolo quattro titoli». La mia risposta è stata: caro Cristiano, ascoltami: sai qual è il problema? Non ti rispettavo perché non mi piacevi come giocatore”. Elma Aveiro, la sorella di Cristiano, era stata la prima a rispondere pubblicamente alle critiche di: “Non conosco questo pover’uomo e non mi interessa nemmeno.