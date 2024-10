Calciomercato Juve, sorpresa Ismajli: può essere il sostituto di Bremer (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le ultime sul possibile sostituto di Gleison Bremer alla Juventus, con la candidatura di Ardian Ismajli dell’Empoli. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, Cristiano Giuntoli avrebbe pronto un nome a sorpresa per sostituire Gleison Bremer dopo il grave infortunio al ginocchio. I bianconeri stanno infatti valutando il profilo di Ardian Ismajli, difensore Calcionews24.com - Calciomercato Juve, sorpresa Ismajli: può essere il sostituto di Bremer Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le ultime sul possibiledi Gleisonallantus, con la candidatura di Ardiandell’Empoli. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, Cristiano Giuntoli avrebbe pronto un nome aper sostituire Gleisondopo il grave infortunio al ginocchio. I bianconeri stanno infatti valutando il profilo di Ardian, difensore

Ismajli Juve, spunta il nome a sorpresa! Scala la classifica per il sostituto di Bremer, poi due alternative - Ismajli Juve, spunta un nome a sorpresa per rinforzare la difesa a gennaio. Il difensore dell’Empoli scala la classifica: le ultime di mercato Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciomercato ... (juventusnews24.com)

