Bologna cade un albero nel giardino dell’asilo Gastone Rossi

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Raffiche di vento e terreno ammorbidito per l’acqua. Condizioni sfavorevoli per cui un pioppo lungo 18 metri, già instabile, non ha retto ed è caduto. È successo ieri mattina nelscolastico, all’interno del parco della Lunetta Gamberini. Il grosso pioppo grigio era già inclinato e proprio per questo, da tempo, sottoposto a controlli. Monitoraggi periodici, l’ultimo quest’estate, che non avevano mai rilevato problematiche di stabilità. Massimiliano Donati L’abbattimento La caduta non ha causato danni, né ha messo a rischio bambini e bambine della scuola, ai quali in via precauzionale era stato precluso l’accesso al. L’avrebbe dovuto essere abbattuto proprio ieri, dopo che l’agronomo aveva riscontrato un'anomalia nella parte bassa del tronco, in pmità delle radici.