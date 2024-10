Berlino: Putin si rifiuta di parlare al telefono con Scholz (Di venerdì 11 ottobre 2024) Putin non è disposto a discutere della guerra in Ucraina con il cancelliere tedesco Scholz. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock Imolaoggi.it - Berlino: Putin si rifiuta di parlare al telefono con Scholz Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)non è disposto a discutere della guerra in Ucraina con il cancelliere tedesco. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock

Scholz a Zelensky - 'non accetteremo diktat da Putin' - Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, a Berlino, in uno statement insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelenksy, prima del loro incontro bilaterale. "Non accetteremo alcun diktat dalla Russia", ha concluso il cancelliere. "Giocare col tempo non aiuterà Putin". "La Russia dovrebbe prendere parte alla prossima conferenza di pace, come tu hai detto", ha affermato rivolgendosi al leader ... (Quotidiano.net)

Media - Scholz sta cercando in autonomia di ristabilire un dialogo con Putin. Politica ed economia spingono il cancelliere - Lo stesso partito del cancelliere, la Spd, è tiepida sul sostegno all’Ucraina, soprattutto nell’ottica di un conflitto per cui non si vedono vie d’uscita. Principalmente a causa della necessità di fare quadrare i conti in una fasi di “quasi recessione”. Nel frattempo Mosca ha annunciato un aumento del 25% degli stanziamenti bellici nel 2025 e il reclutamento di altri 133mila giovani russi, di ... (Ilfattoquotidiano.it)