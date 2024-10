Aiello, fuori il nuovo singolo ‘Tutto Sbagliato’ (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si intitola ‘Tutto Sbagliato’ il nuovo singolo di Aiello, disponibile da oggi, in radio e in digitale per Epic Records/Sony Music Italy. “‘Tutto Sbagliato’ è un abbraccio che non soffoca, leggero ma profondo” – riassume Aiello – Ditelo a tutti, agli Zeta, ai Millennial, ai Boomer, a quelli che ascoltano rap, trap, indie..che una canzone vera è per tutti, specie per quelli che fingono di avere un cuore di pietra. Ditelo a quelli che mi conoscono ma soprattutto a quelli che non mi ascoltano per infinite ragioni che comunque rispetterei. ‘Tutto Sbagliato’ è una canzone. Ditelo ai vostri amici, ai vostri genitori, al vostro ex, ma soprattutto a chi vorreste amare perdutamente quando è notte”. Dailyshowmagazine.com - Aiello, fuori il nuovo singolo ‘Tutto Sbagliato’ Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si intitolaildi, disponibile da oggi, in radio e in digitale per Epic Records/Sony Music Italy. “è un abbraccio che non soffoca, leggero ma profondo” – riassume– Ditelo a tutti, agli Zeta, ai Millennial, ai Boomer, a quelli che ascoltano rap, trap, indie..che una canzone vera è per tutti, specie per quelli che fingono di avere un cuore di pietra. Ditelo a quelli che mi conoscono ma soprattutto a quelli che non mi ascoltano per infinite ragioni che comunque rispetterei.è una canzone. Ditelo ai vostri amici, ai vostri genitori, al vostro ex, ma soprattutto a chi vorreste amare perdutamente quando è notte”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aiello - fuori il nuovo singolo ‘Tutto Sbagliato’ - All’ascolto si passa presto ad imbracciare il violino e a toccare i tasti del pianoforte per poi iniziare solo sedicenne a scrivere le prime canzoni ispirate dalla musica soul e R&B. Il brano non è solo il nuovo singolo ma è anche un nuovo passo nella carriera di Aiello, nella direzione del suo nuovo disco atteso nei prossimi mesi. (Dailyshowmagazine.com)

Aiello - fuori il nuovo singolo ‘Tutto Sbagliato’ - “‘Tutto Sbagliato’ è un abbraccio che non soffoca, leggero ma profondo” – riassume Aiello – Ditelo a tutti, agli Zeta, ai Millennial, ai Boomer, a quelli che ascoltano rap, trap, indie. Il 27 settembre 2019 esce per l’etichetta Rca Records il suo primo album in studio intitolato ‘Ex voto’ che rimane per cinque mesi nella classifica degli album più venduti in Italia. (Dailyshowmagazine.com)

Aiello - fuori il nuovo singolo ‘Tutto Sbagliato’ - Il cantante: "E' un abbraccio che non soffoca, leggero ma profondo" Si intitola 'Tutto Sbagliato' il nuovo singolo di Aiello, disponibile da oggi, in radio e in digitale per Epic Records/Sony Music Italy. "'Tutto Sbagliato' è un abbraccio che non soffoca, leggero ma profondo” - riassume Aiello - Ditelo a tutti, agli Zeta, ai Millennial, […]. (Sbircialanotizia.it)