Addio a Marcello Mutti, imprenditore d'altri tempi (Di venerdì 11 ottobre 2024) È morto nella casa in cui è nato, Marcello Mutti, imprenditore d'altri tempi circondato dall'affetto della sua famiglia. Se ne è andato a 83 anni, ha scelto di salutare dall'interno del suo impero, diventata sotto la sua gestione un'azienda leader. La Mutti, conosciuta in tutto il mondo, perde il Parmatoday.it - Addio a Marcello Mutti, imprenditore d'altri tempi Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È morto nella casa in cui è nato,d'circondato dall'affetto della sua famiglia. Se ne è andato a 83 anni, ha scelto di salutare dall'interno del suo impero, diventata sotto la sua gestione un'azienda leader. La, conosciuta in tutto il mondo, perde il

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il paradiso delle signore, sul social scoppia il confronto tra i due: telespettatori increduli! - Il paradiso delle signore, Enrico come Marcello? I commenti dei telespettatori non lasciano spazio all’immaginazione Che Il paradiso delle signore ... (televisionando.it)

Meteo in Sicilia, anche venerdì continua il tempo stabile e soleggiato in tutta l’Isola – LE PREVISIONI - ]]> Continua il bel tempo in Sicilia. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo anche venerdì 11 ottobre tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e su ... (mondopalermo.it)

Alain Delon: divorare il proprio tempo - L’attore, morto ad agosto di quest’anno, ha segnato il cinema. Un mondo per il quale lui stesso aveva dichiarato di non essere nato ... (editorialedomani.it)