Addio a 34 anni: tifosi italiani devastati (Di venerdì 11 ottobre 2024) Addio a 34 anni: dopo una vita fatta di successi ha preso una decisione importante. I tifosi italiani non se lo aspettavano Arriva un momento nella vita in cui ognuno deve prendere una decisione. Anche gli atleti, ovviamente, che a livello professionale non è che possono continuare a lottare anche in età avanzata: prima o poi devono smettere. E alcuni decidono di farlo anche in un momento nel quale, forse, nessuno se lo aspetta. Vanessa Ferrari a Parigi (Lapresse) – Ilveggente.itLa decisione ufficiale è arrivata un paio di giorni fa: Vanessa Ferrari, a 34anni, ha deciso di dire basta. L’atleta azzurra, così com’è stato riportato da EuroSport, ha ufficializzato questo Addio “in un evento al Palalgeco di Brescia, casa della Brixia – la società con la quale ha vinto ben 11 scudetti – a cui ha preso parte anche il presidente del Coni Giovanni Malagò”. Ilveggente.it - Addio a 34 anni: tifosi italiani devastati Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)a 34: dopo una vita fatta di successi ha preso una decisione importante. Inon se lo aspettavano Arriva un momento nella vita in cui ognuno deve prendere una decisione. Anche gli atleti, ovviamente, che a livello professionale non è che possono continuare a lottare anche in età avanzata: prima o poi devono smettere. E alcuni decidono di farlo anche in un momento nel quale, forse, nessuno se lo aspetta. Vanessa Ferrari a Parigi (Lapresse) – Ilveggente.itLa decisione ufficiale è arrivata un paio di giorni fa: Vanessa Ferrari, a 34, ha deciso di dire basta. L’atleta azzurra, così com’è stato riportato da EuroSport, ha ufficializzato questo“in un evento al Palalgeco di Brescia, casa della Brixia – la società con la quale ha vinto ben 11 scudetti – a cui ha preso parte anche il presidente del Coni GiovMalagò”.

