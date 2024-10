Vendemmia in Toscana, Coldiretti: “Cresce produzione e qualità” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 - produzione in netta ripresa per il vigneto toscano. La Vendemmia, alle battute finali, lascia presagire un +30% rispetto allo scorso anno e una buona qualità secondo il 57,4% dei produttori intervistati dal Centro studi Divulga mentre per il 18,9% sarà addirittura ottima. Nelle bottiglie finiranno poco meno di 2,3 milioni di ettolitri di vino, spiega una nota, previsione superiore alla media degli ultimi cinque anni (poco meno do 2,2 milioni di ettolitri). A dirlo è Vigneto Toscana, l'associazione dei viticoltori di Coldiretti, sulla base dell'analisi delle previsioni di Assoenologi, Unione Italiana vini e Ismea e la collaborazione del Masaf. In Toscana, ricorda l'associazione, sono 16. Lanazione.it - Vendemmia in Toscana, Coldiretti: “Cresce produzione e qualità” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 -in netta ripresa per il vigneto toscano. La, alle battute finali, lascia presagire un +30% rispetto allo scorso anno e una buonasecondo il 57,4% dei produttori intervistati dal Centro studi Divulga mentre per il 18,9% sarà addirittura ottima. Nelle bottiglie finiranno poco meno di 2,3 milioni di ettolitri di vino, spiega una nota, previsione superiore alla media degli ultimi cinque anni (poco meno do 2,2 milioni di ettolitri). A dirlo è Vigneto, l'associazione dei viticoltori di, sulla base dell'analisi delle previsioni di Assoenologi, Unione Italiana vini e Ismea e la collaborazione del Masaf. In, ricorda l'associazione, sono 16.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Coldiretti - produzione in netto recupero e vendemmia alle battute finali - I numeri. Non secondario è il loro ruolo per la nostra salute che si fonda sul consumo equilibrato di tutti gli alimenti a partire dal bicchiere di rosso o di bianco ai pasti i cui effetti benefici sono stati raccontati nel corso dei secoli. Pisa, 10 ottobre 2024 - Dopo un autunno molto piovoso, la stagione viticola è iniziata ad aprile, con un germogliamento in linea con l'anno precedente, ... (Lanazione.it)

Vendemmia 2024 in Abruzzo : qualità eccellente - ma calo della produzione - Teramo - La raccolta dell'uva in Abruzzo conferma un'elevata qualità, ma la quantità continua a registrare un preoccupante calo rispetto agli anni precedenti. . Quest'anno, in molte zone della regione, la vendemmia è partita già ai primi di agosto, con un anticipo significativo non solo per le uve destinate agli spumanti, ma anche per i vini bianchi fermi. (Abruzzo24ore.tv)

Primi dati sulla vendemmia 2024 in Abruzzo : la qualità fa ben sperare - ma si registra un nuovo calo di produzione - Due mesi pieni di vendemmia con una qualità alta e una quantità maggiore rispetto al disastro avvenuto nel 2023 a causa della peronospora, ma ancora ampiamente al di sotto dei livelli di due anni fa. È il primo bilancio della campagna vendemmiale 2024 in Abruzzo tracciato dal presidente del... (Chietitoday.it)