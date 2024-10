Donnapop.it - Uccide la moglie strangolandola, i figli vedono tutto, poi la videochiamata shock con la zia: i fatti di San Felice a Cancello

(Di giovedì 10 ottobre 2024) È successo a San: un uomo ha ucciso ladi fronte aidi 4 e 6 anni. Quando i Carabinieri sono arrivati nell’abitazione, il responsabile del terribile delitto era all’ingresso di casa, in evidente stato confusionale. Vicino a lui i suoi, piccolissimi, e il corpo dellain terra. Lei, Eleonora Toci, aveva solamente 24 anni. Ma cosa è successo? L’Italia intera è sconvolta Gli agenti sono intervenuti nella notte, recandosi frettolosamente nell’appartamento di San, nella provincia di Caserta. L’uomo in questione avrebbe ucciso laa mani nude; lui – Lulzim Toci – ha 30 anni ed è un bracciante agricolo. A quanto pare, a far innescare la miccia non sarebbe stato un litigio.