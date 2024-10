Tennis, Sinner travolge Medvedev e va in semifinale a Shanghai (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (askanews) – Undicesima semifinale stagionale – e la decima da “1000” in carriera – per Jannik Sinner, approdato al penultimo atto anche al “Rolex Shanghai Masters”, penultimo ATP Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 8.995.555 dollari, che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in cemento del Qi Zhong Stadium della metropoli sulla costa centrale della Cina. Nei quarti il 23enne di Sesto Pusteria, numero uno del mondo, ha sconfitto per 61 64, in un’ora e 24 minuti di partita, il russo Dannil Medvedev, n.5 del ranking e del seeding, superato per la quarta volta in cinque sfide quest’anno (il bilancio complessivo tra i tra i due ora è 7-7). Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (askanews) – Undicesimastagionale – e la decima da “1000” in carriera – per Jannik, approdato al penultimo atto anche al “RolexMasters”, penultimo ATP Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 8.995.555 dollari, che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in cemento del Qi Zhong Stadium della metropoli sulla costa centrale della Cina. Nei quarti il 23enne di Sesto Pusteria, numero uno del mondo, ha sconfitto per 61 64, in un’ora e 24 minuti di partita, il russo Dannil, n.5 del ranking e del seeding, superato per la quarta volta in cinque sfide quest’anno (il bilancio complessivo tra i tra i due ora è 7-7).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai - 535 dollari). – Foto Ipa Agency –(ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo . “Sono molto contento di come ho giocato oggi, a volte dipende anche da dove giochiamo. “Quando sei giovane non sai cosa può succedere, si può sempre migliorare ma va bene già questo risultato. E’ chiaro che io cercherò di andare avanti e fare meglio, per me oggi è stato davvero un’ottima partita e sono contento ... (Unlimitednews.it)

Shanghai - è ancora Sinner. L’azzurro conquista la semifinale - Sale così a 63 il numero di match vinti nel corso della stagione da parte del tennista […] The post Shanghai, è ancora Sinner. L’azzurro conquista la semifinale appeared first on L'Identità. . Prosegue il cammino di Jannik Sinner a Shanghai che conquista la sua prima semifinale in carriera al torneo cinese dopo aver archiviato pratica Daniil Medvedev in un’ora e 25 minuti di gioco con i ... (Lidentita.it)

Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai - In semifinale, Sinner aspetta il vincente del match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3, e il ceco Tomas Machac, numero 30 del tabellone. L’azzurro, numero 1 del mondo, nei quarti di finale oggi 10 ottobre batte il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, per 6-1, 6-4 in 1h25?. (Seriea24.it)