Stellantis: Cdm esercita golden power, via libera con prescrizioni a cessione Comau (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (LaPresse) – Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha disposto l’esercizio dei poteri speciali golden power “mediante prescrizioni” alla cessione di Comau da parte di Stellantis al fondo One Equity Partners. Lapresse.it - Stellantis: Cdm esercita golden power, via libera con prescrizioni a cessione Comau Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (LaPresse) – Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha disposto l’esercizio dei poteri speciali“mediante” alladida parte dial fondo One Equity Partners.

Stellantis - Urso : notificata cessione Comau per iter golden power - “L’azienda – ha detto Urso – ha presentato una notifica ai sensi della golden power e ora seguirà il suo percorso”. . it. (askanews) – Stellantis ha notificato la cessione di Comau al Governo permettendo così l’avvio dell’iter per la Golden Power. Roma, 5 ago. Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’incontro del ministro con i sindacati sulla ... (Ildenaro.it)

Stellantis vende la maggioranza di Comau - ma il Governo valuta l’intervento con il Golden Power - “Abbiamo una comprovata esperienza nell’esecuzione di complesse operazioni di carve-out aziendale e disponiamo delle risorse necessarie per aiutare Comau ad affermarsi ulteriormente come azienda di successo” ha affermato Ante Kusurin, partner di One Equity Partners. Si auspica che il governo agisca con il Golden power, non è più rinviabile la convocazione di un incontro alla Presidenza del ... (Quifinanza.it)

Stellantis vende Comau - un altro gioiello italiano : Urso valuta l’uso della Golden power - Il titolo crollo in Borsa Stellantis ha chiuso con un meno 8,7% una giornata convulsa. Cos’è la golden power La “Golden power” è uno strumento normativo che permette al governo di un Paese sovrano di bloccare o apporre particolari condizioni a specifiche operazioni finanziarie che ricadano sull’interesse nazionale. (Secoloditalia.it)