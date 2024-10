Serie A: Kvaratskhelia miglior giocatore del mese di settembre, battuto Pulisic (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di settembre va all’esterno offensivo del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano riceverà il trofeo nel pre-partita di Napoli-Lecce, in programma sabato 26 ottobre 2024 alle ore 15.00 allo stadio “Diego Armando Maradona”. I voti dei tifosi, mischiati ai dati statistici invididuali, hanno consentito all’attaccante azzurro di battere la concorrenza di Bremer (Juventus), Castro (Bologna), Cutrone (Como), Dimarco (Inter), Pulisic (Milan). Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla quarta alla sesta. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month diva all’esterno offensivo del Napoli Khvicha. Il georgiano riceverà il trofeo nel pre-partita di Napoli-Lecce, in programma sabato 26 ottobre 2024 alle ore 15.00 allo stadio “Diego Armando Maradona”. I voti dei tifosi, mischiati ai dati statistici invididuali, hanno consentito all’attaccante azzurro di battere la concorrenza di Bremer (Juventus), Castro (Bologna), Cutrone (Como), Dimarco (Inter),(Milan). Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla quarta alla sesta.

