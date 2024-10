Sale sul ponte e si lascia cadere nel Volturno (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sale sul passamano del ponte di Capua e si lancia nelle acque del fiume Volturno. Solo un grido e poi il corpo trascinato dalla corrente.È quanto accaduto intorno alle 21,10 a Capua poco prima della rotatoria sul ponte in pietra dove un uomo, in una zona gremita di persone, è salito sulla Casertanews.it - Sale sul ponte e si lascia cadere nel Volturno Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)sul passamano deldi Capua e si lancia nelle acque del fiume. Solo un grido e poi il corpo trascinato dalla corrente.È quanto accaduto intorno alle 21,10 a Capua poco prima della rotatoria sulin pietra dove un uomo, in una zona gremita di persone, è salito sulla

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alta velocità Salerno-Reggio - Strisciuglio : "Arriveremo puntuali all'appuntamento con il ponte" - "L'alta velocità Salerno-Reggio Calabria è un'opera di cui un lotto in realizzazione previsto nel Pnrr, un'opera complessa, dobbiamo scavare 18 km di galleria ma abbiamo una progettualità molto forte e concentrata sulla realizzazione. Gli altri suoi lotti proseguono e contiamo, nel primo... (Reggiotoday.it)

Innalzamento del ponte Bailey e messa in sicurezza dell’abitato di Casale - lavori per 6 milioni di euro - Non si ferma il lavoro dell’amministrazione comunale per la messa in sicurezza del territorio di Santarcangelo rispetto al rischio idraulico e idrogeologico: nei giorni scorsi, infatti, la giunta ha approvato due documenti di indirizzo alla progettazione per altrettanti interventi relativi alle... (Riminitoday.it)

La Salerno Ponteggi ’92 si presenta ufficialmente a città e tifosi - Domenica 15 settembre alle 18 le granatine testeranno il loro stato di preparazione in amichevole ad Angri contro la squadra locale, militante in Serie B. Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà mercoledì 18 settembre alle 11 la conferenza stampa di presentazione della stagione 2024/25 della Salerno Ponteggi ’92, club che tornerà ad affrontare la Serie A2 di pallacanestro femminile dopo sette anni ... (Anteprima24.it)