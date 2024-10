Quifinanza.it - Ryanair verso l’addio ai banchi check-in in aeroporto, posti di lavoro a rischio

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)starebbe puntando a dire addio ai-in in, favorendo maggiormente il-in online eliminando di fatto il biglietto cartaceo per le partenze. A riferirlo è stato l’amministratore delegato della compagnia low cost, Michael O’Leary, che ha fissato l’obiettivo: entro maggio 2025 tutto sarà fatto tramite app. Stop ai-in O’Leary, che da mesi è chiamato a rispondere di tutte le mosse della compagnia, non ha nascosto l’obiettivo di, con tanto di “data di scadenza”. Sì, perché ad andareil tramonto sarebbero i-in della low cost in giro per gli aeroporti di tutto il mondo, per evitare di sentirsi ancora una volta sotto accusa. Da anni, infatti, la compagnia ha rivoluzionato il modo di approcciarsi ai viaggi di milioni di passeggeri, chiedendo il-in anticipato online anziché quello fisico negli scali aeroportuali.