Ribaltamento di un mezzo pesante a Cortona: uomo di 40 anni trasportato in codice rosso alle Scotte (Di giovedì 10 ottobre 2024) alle ore 11:30 è stato attivato il servizio di emergenza sanitaria 118 della ASL Toscana Sud Est (TSE) in seguito a un incidente verificatosi in località Casesparse Ossaia Pergo, nel comune di Cortona. Un mezzo pesante si è ribaltato causando il ferimento di un uomo di 40 anni. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena grazie all’intervento dell’ambulanza della Misericordia di Cortona. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza dell’area e gestire la situazione. L'articolo Ribaltamento di un mezzo pesante a Cortona: uomo di 40 anni trasportato in codice rosso alle Scotte proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti. Lortica.it - Ribaltamento di un mezzo pesante a Cortona: uomo di 40 anni trasportato in codice rosso alle Scotte Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ore 11:30 è stato attivato il servizio di emergenza sanitaria 118 della ASL Toscana Sud Est (TSE) in seguito a un incidente verificatosi in località Casesparse Ossaia Pergo, nel comune di. Unsi è ribaltato causando il ferimento di undi 40. L’è stato immediatamente soccorso einall’ospedale Ledi Siena grazie all’intervento dell’ambulanza della Misericordia di. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza dell’area e gestire la situazione. L'articolodi undi 40inproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.

