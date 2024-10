Rapina in banca a Roana: catturato l’ultimo indagato. Era latitante (Di giovedì 10 ottobre 2024) Vicenza, 10 ottobre 2024 – E’ finita la fuga di C. G., il 49enne ritenuto essere la quarta persona coinvolta nella Rapina alla banca Bvr di Roana (Vicenza). Era irreperibile dallo scorso maggio, quando gli altri 3 presunti responsabili sono stati arrestati a Thiene. Il colpo ha avuto luogo il 2 novembre 2023: i dipendenti erano stati chiusi e immobilizzati in un ufficio, mentre i tre ladri dal volto parzialmente travisato procedevano alla razzia. Subito dopo i fatti erano state analizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza, che aggiunte alle testimonianze dei presenti aveva permesso di risalire al veicolo utilizzato dai banditi per la fuga: oltre ai tre irrotti in banca, un quarto complice aveva atteso in macchina all’uscita. Ilrestodelcarlino.it - Rapina in banca a Roana: catturato l’ultimo indagato. Era latitante Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Vicenza, 10 ottobre 2024 – E’ finita la fuga di C. G., il 49enne ritenuto essere la quarta persona coinvolta nellaallaBvr di(Vicenza). Era irreperibile dallo scorso maggio, quando gli altri 3 presunti responsabili sono stati arrestati a Thiene. Il colpo ha avuto luogo il 2 novembre 2023: i dipendenti erano stati chiusi e immobilizzati in un ufficio, mentre i tre ladri dal volto parzialmente travisato procedevano alla razzia. Subito dopo i fatti erano state analizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza, che aggiunte alle testimonianze dei presenti aveva permesso di risalire al veicolo utilizzato dai banditi per la fuga: oltre ai tre irrotti in, un quarto complice aveva atteso in macchina all’uscita.

