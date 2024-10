Sport.quotidiano.net - Napoli, Meret a due facce: l'infortunio è alle spalle, ma il rinnovo è lontano

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 - Alla voce delle cose semplici e lineari della vita e dello sport non c'è in alcun modo il rapporto tra Alexe il, tormentato fin dagli esordi tra infortuni, concorrenza sempre serrata, grandi parate alternate a interventi un po' così e un contratto di fatto mai solido. Non a caso, neanche l'ultimo, siglato a ottobre 2022, è servito a chiudere sul nascere qualsiasi discussione sul futuro: un futuro che ad oggi, senza un'ulteriore firma, vedrebbe il legame terminare il 30 giugno 2025. Un epilogo che tutti vogliono evitare: a cominciare dal club partenopeo. Fumata grigia per ilIl momento buono per cominciare a parlare seriamente della questione sembrava proprio questa sosta, ma i primi colloqui tra Giovanni Manna, direttore sportivo del, e Federico Pastorello, procuratore del friulano, non hanno dato gli esiti sperati.