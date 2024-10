Metropolitanmagazine.it - Nadal si ritira: “Ultimi anni difficili, è arrivato il momento di fermarsi”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Una scelta difficile quella dirsi per Rafael, maturata neglimesi, con tutti i dubbi, umani, che non fanno mettere d’accordo il corpo e la mente. Un equilibrio che oggi, 10 ottobre 2024, gli ha consentito di mettere alle spalle l’utopia di tornare in campo con la forza, la fame, la grinta che lo ha reso uno dei più grandi tennisti della storia del tennis. Quelnon potrà più calcare i campi da tennis e quindi volta pagina. La decisione dirsi arriva dopo un lungo periodo segnato da infortuni, in particolare quello alla gamba sinistra, che lo hanno tenuto fuori per quasi tutta la stagione 2023. “La realtà è che glisono stati, soprattutto glidue. Non credo di essere stato in grado di giocare senza limitazioni e questo mi ha portato a prendere questa decisione”, dice ancorasu Instagram.