Musica, aggregazione e solidarietà: ecco il programma di 'Volontariato in festa' (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una settantina di associazioni in piazza Ariostea, a Ferrara, per una grande festa dedicata alla solidarietà e alla pace, in tutte le sue sfaccettature. L'appuntamento è per sabato 12, dalle 9 alle 20, con la seconda edizione di 'Volontariato in festa'.Iscriviti al canale WhatsApp di Ferraratoday.it - Musica, aggregazione e solidarietà: ecco il programma di 'Volontariato in festa' Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una settantina di associazioni in piazza Ariostea, a Ferrara, per una grandededicata allae alla pace, in tutte le sue sfaccettature. L'appuntamento è per sabato 12, dalle 9 alle 20, con la seconda edizione di 'in'.Iscriviti al canale WhatsApp di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa e solidarietà : mercatini - musica e buon cibo per Auser e luminarie natalizie - Il via ufficiale sarà venerdì con l’inaugurazione del murale nella palestra della scuola media, realizzato dall’artista Andrea Gianfanti e frutto di laboratori partecipati con i cittadini. Organizzata dal Comune, in collaborazione con la Pro-Loco e numerose associazioni locali, la festa è l’evento più atteso del territorio. (Ilrestodelcarlino.it)

Roberto Vecchioni in concerto al Conservatorio - musica e solidarietà - Il cantautore milanese Roberto Vecchioni si esibirà in un concerto di solidarietà al Conservatorio di Milano, nell'ambito del tour 'Tra il silenzio e il tuono', dal titolo del suo ultimo lavoro letterario. L'appuntamento è per domenica 13 ottobre 2024, alle 21. Il cantautore sarà accompagnato... (Milanotoday.it)

Al via "Angeli in festa" : due settimane dedicate a sport - musica e solidarietà - SAN PIETRO VERNOTICO – Tutto pronto per “Angeli in festa”, la manifestazione organizzata per onorare i santi Angeli Custodi dall’omonima parrocchia a San Pietro Vernotico, guidata da don Vincenzo Martella. Da oggi, sabato 28 settembre, fono a domenica 13 ottobre, si susseguiranno una serie di... (Brindisireport.it)