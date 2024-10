Inter-news.it - Mkhitaryan, storico traguardo con l’Inter: complimenti dei nerazzurri

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Henrikhha raggiunto le 100 presenze con la maglia del. Il centrocampista armeno rappresenta uno dei pilastri della squadra allenata da Simone Inzaghi. IL– Henrikhha vissuto Inter-Torino come una partita dal sapore speciale, dato che è coincisa con la sua presenza numero 100 con iin tutte le competizioni. Il centrocampista armeno costituisce un perno deldi Simone Inzaghi, club con il quale si è espresso a livelli molto elevati sia in Serie A che a livello internazionale. Prelevato a parametro zero dopo l’esperienza alla Roma,ha dimostrato di poter rappresentare l’anello di congiunzione tra il centrocampo e l’attacco delgrazie a una qualità e a un’intelligenza tattica non comuni.