Maltempo, la conta dei danni in città: crolla un muro in San Vigilio, chiusa via Berlese (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bergamo. L'allerta della Protezione civile emanata nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre in previsione degli eventi climatici della giornata di giovedì 10 ottobre, è stata valutata con molta attenzione e apprensione da tutti gli enti preposti e dalle forze dell'ordine, per gestire al meglio ogni situazione di soccorso ed emergenza, sotto la guida della Prefettura – come accaduto in questi giorni – con la convocazione del Comitato Coordinamento Soccorsi. La città di Bergamo in questa allerta rossa, nella notte e nella mattinata di oggi giovedì 10 ottobre, ha visto una tenuta del sistema idraulico nonostante il flusso di acqua abbondante proveniente dall' ingrossamento dai fiumi dalle Valli e dei torrenti.

