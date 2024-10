L’uragano Milton è arrivato in Florida: ci sono diversi morti e milioni di case senza elettricità (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella notte tra mercoledì e giovedì ora italiana L’uragano Milton ha toccato terra vicino a Siesta Key, nella costa centro-occidentale della Florida. Essendo rimasto sull’acqua del Golfo del Messico per meno tempo rispetto al previsto, alla fine è arrivato in Florida come tempesta di categoria 3, con venti sostenuti di 193 chilometri orari, secondo il National Hurricane Center. In seguito è stato riclassificato di categoria 1 con venti fino a 144 chilometri orari, ma secondo gli esperti rimane un uragano molto potente e dannoso. Al momento si sta spostando a nord-est, verso la città di Orlando, e ha già causato diversi danne a case e infrastrutture. Nei giorni precedenti le autorità avevano ordinato l’evacuazione di circa 7.3 milioni di persone, in una delle più grandi evacuazioni nella storia dello stato. Il presidente Joe Biden l’ha definita «la tempesta del secolo». Lettera43.it - L’uragano Milton è arrivato in Florida: ci sono diversi morti e milioni di case senza elettricità Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella notte tra mercoledì e giovedì ora italianaha toccato terra vicino a Siesta Key, nella costa centro-occidentale della. Essendo rimasto sull’acqua del Golfo del Messico per meno tempo rispetto al previsto, alla fine èincome tempesta di categoria 3, con venti sostenuti di 193 chilometri orari, secondo il National Hurricane Center. In seguito è stato riclassificato di categoria 1 con venti fino a 144 chilometri orari, ma secondo gli esperti rimane un uragano molto potente e dannoso. Al momento si sta spostando a nord-est, verso la città di Orlando, e ha già causatodanne ae infrastrutture. Nei giorni precedenti le autorità avevano ordinato l’evacuazione di circa 7.3di persone, in una delle più grandi evacuazioni nella storia dello stato. Il presidente Joe Biden l’ha definita «la tempesta del secolo».

