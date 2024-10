LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA: due fuggitivi, gruppo in ripresa a 1’15”. Ritiro per Ganna (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14 Cominciata la discesa che andrà affrontata con una certa cautela, vista la strada bagnata. 15.12 Segnalato il Ritiro di Filippo Ganna che in precedenza era apparso piuttosto sofferente. 15.10 Assorbito intanto il tentativo di Giulio Ciccone che comunque ha un alleato nel primo gruppo, ossia Julien Bernard. 15.09 Nickolas Zukowsky (Q36.5 Pro Cycling Team) e Francisco Munoz (Team Polti Kometa) transitano in cima al Passo della Colma con 1’20” di vantaggio. 15.07 Prova ad attaccare Giulio Ciccone! 15.06 In gruppo ci sono tanti corridori in difficoltà, ma siamo quasi allo scollinamento, quindi in tanti possono rientrare. 15.05 Tante foglie in mezzo di strada e strada umida sotto gli alberi, nonostante le condizioni meteo stiano migliorando. 15.03 Siamo a poco più di un chilometro dallo scollinamento del Passo della Colma. Oasport.it - LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA: due fuggitivi, gruppo in ripresa a 1’15”. Ritiro per Ganna Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14 Cominciata la discesa che andrà affrontata con una certa cautela, vista la strada bagnata. 15.12 Segnalato ildi Filippoche in precedenza era apparso piuttosto sofferente. 15.10 Assorbito intanto il tentativo di Giulio Ciccone che comunque ha un alleato nel primo, ossia Julien Bernard. 15.09 Nickolas Zukowsky (Q36.5 Pro Cycling Team) e Francisco Munoz (Team Polti Kometa) transitano in cima al Passo della Colma con 1’20” di vantaggio. 15.07 Prova ad attaccare Giulio Ciccone! 15.06 Inci sono tanti corridori in difficoltà, ma siamo quasi allo scollinamento, quindi in tanti possono rientrare. 15.05 Tante foglie in mezzo di strada e strada umida sotto gli alberi, nonostante le condizioni meteo stiano migliorando. 15.03 Siamo a poco più di un chilometro dallo scollinamento del Passo della Colma.

LIVE Berrettini-Fils 7-6 ritiro - ATP Tokyo 2024 in DIRETTA : che sfortuna - altro infortunio e ritiro per il romano - 15-15 Arriva il primo ACE di Fils. 10:58 Ancora pochi minuti ci separano dall’ingresso in campo di Matteo Berrettini e del francese Arthur Fils. Parità. 40-15 Servizio al corpo vincente del romano. 12:32 Matteo è uscito dal campo tra gli applausi visibilmente demoralizzato. Non passa il tentativo di palla corta di dritto dell’azzurro. (Oasport.it)

LIVE – Berrettini-Fils 7-6 0-0 ritiro - secondo turno Atp Tokyo 2024 : RISULTATO in DIRETTA - . Ora di fronte a lui c’è il top trenta transalpino, che al debutto ha piegato a sorpresa al parziale decisivo l’americano Taylor Fritz, finalista in carica degli US Open. Comodo game a 0 per Berrettini, 1-1. 55 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale del match Berrettini-Fils. The post LIVE – Berrettini-Fils 7-6 0-0 ritiro, secondo turno Atp Tokyo 2024: RISULTATO in DIRETTA ... (Sportface.it)

LIVE Vuelta a España 2024 - tappa di oggi in DIRETTA : dodici fuggitivi si giocano la tappa - gruppo a 6’15”. Ritiro per Van Aert - 15 Il gruppo dei favoriti è composto da una quindicina di unità. 56: Mancano 100 chilometri alla fine della tappa. 21 Primi 15 km percorsi a fiamma, gruppo ancora compatto. 14. 13. L’inerzia sembra pendere dalla parte dello sloveno: il corridore della Red Bull Bora-Hansgrohe è in grande crescita e sta recuperando tappa dopo tappa tutto il distacco sull’australiano. (Oasport.it)