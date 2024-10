Le strade allagate: traffico in tilt e le previsioni per le prossime ore (Di giovedì 10 ottobre 2024) Viale Campania e via Philips di nuovo sott’acqua. A causa dei forti acquazzoni che da stanotte si sono abbattuti sulla città le due grandi arterie cittadine sono finite di nuovo a mollo. Proprio come era già successo durante i recenti acquazzoni che avevano visto le due strade trasformarsi in Monzatoday.it - Le strade allagate: traffico in tilt e le previsioni per le prossime ore Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Viale Campania e via Philips di nuovo sott’acqua. A causa dei forti acquazzoni che da stanotte si sono abbattuti sulla città le due grandi arterie cittadine sono finite di nuovo a mollo. Proprio come era già successo durante i recenti acquazzoni che avevano visto le duetrasformarsi in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nei Paesi Bassi fanno a gara a chi toglie il cemento per far posto al verde - Nei Paesi Bassi è nata la competizione "Tegelwippen". Obiettivo: rimuovere pavimentazioni artificiali per sostituirle con terra e piante. (lifegate.it)

Meteo – Nuova perturbazione autunnale in transito in Italia, il bollettino di Vigilanza della Protezione Civile - METEO - Allerta maltempo in Italia per forti piogge e raffiche di vento, il comunicato della Protezione Civile ... (centrometeoitaliano.it)

Lecco-Ballabio riaperta al traffico in entrambe le direzioni - Rimossi i detriti caduti martedì sulla direttrice per la Valsassina. Intanto è allerta massima a causa dell'ondata di maltempo che sta investendo tutta la provincia ... (ilgiorno.it)