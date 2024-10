L'AS Roma annuncia la sua squadra di calcio a 5 (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’AS Roma ha una sua squadra di calcio a 5. Il club giallorosso ha annunciato la nascita della selezione futsal, in sinergia con la storica Olimpus Roma, a cui i Friedkin hanno scelto di concedere i propri colori e il proprio marchio. La Roma ha la sua squadra di calcio a 5L’AS Roma con Romatoday.it - L'AS Roma annuncia la sua squadra di calcio a 5 Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’ASha una suadia 5. Il club giallorosso hato la nascita della selezione futsal, in sinergia con la storica Olimpus, a cui i Friedkin hanno scelto di concedere i propri colori e il proprio marchio. Laha la suadia 5L’AScon

Calcio a 5 : nasce la squadra ufficiale della Roma - Nella stagione 2023/24, l’Olimpus Roma ha disputato la Supercoppa Italiana, è stata finalista di Coppa Italia e ha vinto, con cinque turni d’anticipo, la regular season. La Roma ha annunciato la nascita della sua squadra ufficiale di calcio a 5, accogliendo nella propria famiglia l’Olimpus Roma, club d’élite del futsal nella Capitale e in Italia. (Sportface.it)

Roma - striscione in Curva sud : “Società fantasma - na squadra de zombie” - «Non sono solito a venire a parlare dell’arbitraggio, ma quello che è successo oggi è inaccettabile. L'articolo Roma, striscione in Curva sud: “Società fantasma, na squadra de zombie” sembra essere il primo su ilNapolista. Tutti hanno visto che era un rigore chiaro, tutti avete potuto vedere, anche noi. (Ilnapolista.it)

Roma - striscione contro i Friedkin e la squadra : "Società fantasma - 'na squadra de zombie" - Sta andando in scena all`U-Power stadium la gara tra Monza e Roma, valida per la settima giornata di Serie A. Prosegue la contestazione in casa... (Calciomercato.com)