L'arte senese incanta New York. In mostra i capolavori del Trecento (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'arte senese in mostra a New York e Londra. Un'operazione importante che porterà, prima al Metropolitan Museum e poi alla National Gallery, i capolavori di Duccio di Buoninsegna, Pietro e Ambrogio Lorenzetti, Simone Martini e altri protagonisti assoluti della cultura pittorica d'Occidente. La mostra si intitola 'Siena: the Rise of Painting: 1300-1350' e porta infatti con sé le opere degli artisti senesi della grande stagione della prima metà del XIV secolo. La grande esposizione si svolgerà a New York dal 13 ottobre al 26 gennaio e a Londra dall'8 marzo al 22 giugno. Oltre cento opere tra sculture, pitture e oreficerie, molte delle quali provenienti dalle collezioni senesi dell'Arcidiocesi, dell'Opera della Metropolitana e da altri poli museali e siti, tra i quali la Pinacoteca di Siena.

