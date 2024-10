La lettera degli operatori contro il DL Omnibus: "Misura sproporzionata contro la pirateria". Ma ormai è diventato legge (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una lettera congiunta di Fastweb, Iliad, TIM, WindTre e Vodafone ha chiesto di eliminare la responsabilità penale in caso di mancata segnalazione degli illeciti. "Punire chi commette effettivamente l’illecito" Dday.it - La lettera degli operatori contro il DL Omnibus: "Misura sproporzionata contro la pirateria". Ma ormai è diventato legge Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Unacongiunta di Fastweb, Iliad, TIM, WindTre e Vodafone ha chiesto di eliminare la responsabilità penale in caso di mancata segnalazioneilleciti. "Punire chi commette effettivamente l’illecito"

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La lettera senza risposta di Fiom - Uilm e Fim all’ad di Stellantis Tavares : “Sposti l’incontro - c’è lo sciopero” - . “Vi chiediamo di spostare l’incontro alla settimana successiva”. Un’audizione sollecitata da tempo, quella dei vertici della casa automobilistica, che non aveva mai ottenuto risposta da parte della proprietà fino a pochi giorni fa. Non è la prima volta che il ceo del gruppo automobilistico, dopo un anno di silenzio, convoca i rappresentanti dei metalmeccanici alla vigilia di iniziative di ... (Ilfattoquotidiano.it)

Stellantis - concessionari contro Tavares - lettera a von der Leyen : “Crollo 44% vendita auto elettriche - rinviare 2027 limiti emissioni” - La “transizione green” dovrebbe cominciare nel 2025, anno in cui entrerebbero in vigore i primi limiti sulle . I concessionari di Stellantis hanno richiesto a Ursula von der Leyen di posticipare l'entrata in vigore dei limiti Ue sulle emissioni auto, che dal prossimo anno diminuiranno a “95 gCO2/km”. (Ilgiornaleditalia.it)

Stellantis - concessionari contro Tavares - lettera a von der Leyen : “Crollo 44% vendita auto elettriche - rinviare 2027 limiti emissioni” - La “transizione green” dovrebbe cominciare nel 2025, anno in cui entrerebbero in vigore i primi limiti sulle . I concessionari di Stellantis hanno richiesto a Ursula von der Leyen di posticipare l'entrata in vigore dei limiti Ue sulle emissioni auto, che dal prossimo anno diminuiranno a “95 gCO2/km”. (Ilgiornaleditalia.it)