Juve, si ferma Koopmeiners: frattura alla costola

Torino, 10 ottobre 2024 – Si fermerà per un po' di tempo Teun Koopmeiners. Il mediano olandese, sostituito durante Juve-Cagliari dello scorso weekend, dovrà curarsi per una lieve frattura costale. Il dolore accusato dall'olandese lasciava intuire una problema nella zona toracica, ma si sperava solo in una botta. Invece no, Koopmeiners, che ha svolto gli esami al J Medical, ha patito una live frattura scomposta alla costa destra e i tempi di recupero sono tuttora incerti. Salta la Lazio, Motta ci spera per l'Inter "Teun Koopmeiners, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa accusato al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari, è stato sottoposto a esami diagnostici presso il Jmedical che hanno evidenziato la presenza di frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra.

