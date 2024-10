Inter, sorpasso e beffa alla Juventus: l’affare si chiude a gennaio (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’Inter sorpassa la Juventus e si prepara a chiudere un affare di mercato già nel mese di gennaio, per poi abbracciare il nuovo giocatore in vista della prossima estate. Occhio alle ultime novità L’Inter cambia marcia e si prepara a recitare una parte da protagonista anche nel mercato di gennaio. I nerazzurri, infatti, come confermato dalle ultime indiscrezioni, starebbero lavorando attentamente sul possibile affondo per Jonathan David. L’attaccante del Lille, in scadenza contrattuale il prossimo giugno 2025, piace particolarmente a Marotta e Ausilio. Attenzione, quindi, al possibile sorpasso nerazzurro nei confronti di Giuntoli e della Juventus. L’Inter studia il sorpasso alla Juventus per David del Lille (LaPresse) TvPlay.itDi fatto, come noto, il centravanti canadese è un chiaro obiettivo del direttore sportivo della Juventus già dai tempi del Napoli. Tvplay.it - Inter, sorpasso e beffa alla Juventus: l’affare si chiude a gennaio Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’sorpassa lae si prepara are un affare di mercato già nel mese di, per poi abbracciare il nuovo giocatore in vista della prossima estate. Occhio alle ultime novità L’cambia marcia e si prepara a recitare una parte da protagonista anche nel mercato di. I nerazzurri, infatti, come confermato dalle ultime indiscrezioni, starebbero lavorando attentamente sul possibile affondo per Jonathan David. L’attaccante del Lille, in scadenza contrattuale il prossimo giugno 2025, piace particolarmente a Marotta e Ausilio. Attenzione, quindi, al possibilenerazzurro nei confronti di Giuntoli e della. L’studia ilper David del Lille (LaPresse) TvPlay.itDi fatto, come noto, il centravanti canadese è un chiaro obiettivo del direttore sportivo dellagià dai tempi del Napoli.

