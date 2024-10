Infortuni Lecce, novità importanti sui giocatori pugliesi. Il comunicato ufficiale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Infortuni Lecce, ecco il punto della società pugliese per quanto riguarda i giocatori che ad oggi sono fermi causa problemi fisici novità importanti in casa Lecce per quanto riguarda gli Infortuni. Ecco il comunicato ufficiale dei pugliesi. Infortuni Lecce, IL PUNTO – Giornata di doppio lavoro quella di oggi all’Acaya Golf Resort & SPA, dove il Lecce ha svolto Calcionews24.com - Infortuni Lecce, novità importanti sui giocatori pugliesi. Il comunicato ufficiale Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024), ecco il punto della società pugliese per quanto riguarda iche ad oggi sono fermi causa problemi fisiciin casaper quanto riguarda gli. Ecco ildei, IL PUNTO – Giornata di doppio lavoro quella di oggi all’Acaya Golf Resort & SPA, dove ilha svolto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Infortunio Morata - le parole dell'attaccante dopo Milan-Lecce - Prima della partita con il Lecce Paulo Fonseca era stato chiaro in conferenza stampa: avanti con Morata, per dare continuità. Il giocatore... (Calciomercato.com)

Infortunio per Morata - Fonseca : “È in dubbio per Milan-Lecce” - Álvaro Morata rischia di saltare Milan-Lecce: lo ha ammesso Paulo Fonseca, allenatore rossonero, in conferenza stampa a Milanello. (Pianetamilan.it)

Infortunio Lautaro : la decisione per Inter-Lecce - Le ultime valutazioni verranno. I nerazzurri, questa sera impegnati in casa contro il Lecce, dovranno quasi sicuramente fare a meno del giocatore, che verrà sostituito da Taremi. . . . Brutte notizie in casa Inter, nell’ultimo Lautaro Martinez ha accusato un affaticamento muscolare agli adduttori. (Today.it)