Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta ultras, il ct Spalletti a gamba tesa: “Mai vissuto situazioni come quelle di Inzaghi. Io rispondo a tutti, ma so riattaccare”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Posso dire che non ho maidi Simone, né a Milano né in altri momenti della mia carriera”. In esclusiva a Rai Sport, il ct della nazionale italiana Lucianosi è esposto in merito alla maxidella procura di Milano sul mondoe sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nelle curve dello stadio San Siro. In particolare,ha commentato un episodio agli atti dell’: la telefonata tra il capoMarco Ferdico e l’allenatore dell’Inter Simone. E il ct della Nazionale è entrato a: “Non so quali siano stati i rapporti precedenti: uno ti telefona, non lo conosci, non hai mai avuto a che fare con lui, penso sia difficile poterci scambiare parole. Io, anche ai numeri che non conosco, ma poi so“.