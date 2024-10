Inchiesta ultrà: sentito Zanetti e convocato Fedez per un interrogatorio poi annullato (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fedez è apparso tra le persone da interrogare nell’ambito dell’Inchiesta milanese sulle curve di San Siro: sabato scorso era stato convocato dalla Procura di Milano, ma l’interrogatorio non si è mai tenuto e non si sa se verrà mai fatto. Il dietrofront è arrivato dopo un’interlocuzione tra gli inquirenti e i legali del rapper milanese. Intanto oggi ha rilasciato la sua testimonianza il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, ascoltato dalla squadra mobile delegata per volere dei pm antimafia Paolo Storari e Sara Ombra, per via dei suoi rapporti con i tifosi nerazzurri come Marco Ferdico. Tg24.sky.it - Inchiesta ultrà: sentito Zanetti e convocato Fedez per un interrogatorio poi annullato Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)è apparso tra le persone da interrogare nell’ambito dell’milanese sulle curve di San Siro: sabato scorso era statodalla Procura di Milano, ma l’non si è mai tenuto e non si sa se verrà mai fatto. Il dietrofront è arrivato dopo un’interlocuzione tra gli inquirenti e i legali del rapper milanese. Intanto oggi ha rilasciato la sua testimonianza il vicepresidente dell’Inter Javier, ascoltato dalla squadra mobile delegata per volere dei pm antimafia Paolo Storari e Sara Ombra, per via dei suoi rapporti con i tifosi nerazzurri come Marco Ferdico.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arresti ultrà - Fedez convocato per un interrogatorio in procura poi annullato - Articolo completo: Arresti ultrà, Fedez convocato per un interrogatorio in procura poi annullato dal blog Lettera43 . Anche in quell’episodio infatti il cantante sarebbe stato in compagnia del bodyguard Christian Rosiello, ultrà del Milan finito in carcere, e Islam Hagag, anche lui amico di Fedez. Il rapper era stato convocato come indagato in procedimento connesso, ovvero la rissa scoppiata che ... (Lettera43.it)

Inchiesta ultras : Fedez convocato - poi annullato il suo interrogatorio - . L’interrogatorio, programato per sabato ma non in modo formale, dopo un dialogo tra i pm e i legali del rapper, è stato cancellato. L’interrogatorio dell’ex Ferragnez, dunque, non dovrebbe più svolgersi. The post Inchiesta ultras: Fedez convocato, poi annullato il suo interrogatorio appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Arresti ultras - Fedez convocato per interrogatorio poi annullato - È quanto si apprende da fonti giudiziarie sull’inchiesta ‘Doppia Curva‘ dei pm Paolo Storari e Sara Ombra che ha portato agli arresti, fra gli altri, del bodyguard di Fedez, Christian Rosiello e del capo ultras del Milan, Luca Lucci, più volte intercettato al telefono con il rapper. La decisione di non sentire Fedez sarebbe stata infine concordata dopo interlocuzione della Procura di Milano con i ... (Lapresse.it)