Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 racconta com'è essere normali, ma veramente mitici (Di giovedì 10 ottobre 2024) La serie biopic dall'11 ottobre su Sky sul duo che ha firmato alcune delle più belle canzoni italiane di tutti i tempi, è (anche) il ritratto dell'ultima generazione di ingenui sognatori Wired.it - Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 racconta com'è essere normali, ma veramente mitici Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La serie biopic dall'11 ottobre su Sky sul duo che ha firmato alcune delle più belle canzoni italiane di tutti i tempi, è (anche) il ritratto dell'ultima generazione di ingenui sognatori

Hanno Ucciso l’Uomo Ragno : da domani su Sky e NOW i primi due episodi della serie Sky Original sulla leggendaria storia degli 883 - . Da due compagni di banco per caso, due ragazzi che sono amici come lo si può essere solo durante l’adolescenza, prende il via la storia di un successo travolgente, in grado di dar vita in pochissimi anni a una delle realtà più amate e iconiche della musica italiana. Tutto cambia quando Silvia, la più bella ragazza di Pavia, lo invita a uscire e Max le fa una promessa azzardata: scriverà una ... (Nerdpool.it)

“Hanno Ucciso l’Uomo Ragno” : la serie Sky racconta la leggendaria storia degli 883 - La serie promette di essere un omaggio non solo agli 883, ma anche a tutti coloro che hanno vissuto quell’epoca, trasportati dai testi e dalle melodie di una band che è diventata il simbolo di una generazione. Max condivide con Mauro la canzone che ha scritto, e da quel momento inizia un viaggio che li porterà lontano dalla quotidianità, verso il successo. (Tutto.tv)

Hanno ucciso l’Uomo Ragno - recensione : la nascita degli 883 e il mito degli anni ’90 raccontati con brio - A prestare il volto a Max Pezzali e Mauro Repetto i talentuosi Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, mentre sceneggiatura e atmosfera nineties fanno il resto. Max (Elia Nuzzolo) ama i fumetti e la musica americana. Hanno ucciso l’Uomo Ragno – Elia Nuzzolo e Matteo Oscar GiuggioliDue discoteche e centosei farmacie Pavia, fine anni Ottanta. (Spettacolo.eu)