Davidemaggio.it - Grande Fratello come Beautiful. Thorne ha messo gli occhi su Brooke/Carmen Russo. Enzo Paolo/Ridge è ‘geloso’!

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Lunedì scorso hain dubbio, a sorpresa, il suo longevo matrimonio coned ha confessato ad Alfonso Signorini di avere il sentore che la donna fosse stufa del suo modo di agire. Un dubbio che ha portatoTurchi, attualmente rinchiuso nella casa del, a provare gelosia per Clayton Norcross, a sua dire troppo vicino alla moglie. Sei tu che chiami lui. E’ sbagliato () Non va bene. () Dato che è una persona poco intelligente, ma molto poco intelligente, poi dopo c’ho io il problema. Hai capito? Perché tu poi lo sai, io sono sanguigno. Non posso guardare in faccia le persone e fingere ha affermatosu Clayton mentre parlava con, ospite nella casa per qualche giorno. Discorso nel quale si è inserito Luca Calvani, per cercare di gettare acqua sul fuoco: Questo è un piacione dagli anni ’90.