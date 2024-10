Granchio blu, riscaldamento delle acque e mucillagini: a Cesenatico lo studio sugli effetti dei cambiamenti climatici (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Flai Cgil, sindacato dei lavoratori dell'agroindustria, e quindi anche di pescatori e acquacoltori, ha commissionato una ricerca scientifica sugli effetti dei cambiamenti del clima e delle presenze di specie ittiche nei nostri mari. La ricerca verrà presentata sabato alle 10 nel Museo della Cesenatoday.it - Granchio blu, riscaldamento delle acque e mucillagini: a Cesenatico lo studio sugli effetti dei cambiamenti climatici Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Flai Cgil, sindacato dei lavoratori dell'agroindustria, e quindi anche di pescatori e acquacoltori, ha commissionato una ricerca scientificadeidel clima epresenze di specie ittiche nei nostri mari. La ricerca verrà presentata sabato alle 10 nel Museo della

