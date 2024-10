Gran Piemonte 2024: Neilson Powless trionfa in solitaria. Quarto Filippo Magli (Di giovedì 10 ottobre 2024) Parla statunitense l’edizione numero 108 del Gran Piemonte, ultima corsa prima del Lombardia di sabato. A trionfare, con una brillante azione solitaria, è Neilson Powless. Quinto successo in carriera per il corridore della EF Education – EasyPost che torna ad alzare le braccia al cielo dopo oltre un anno e mezzo dall’ultima volta. Quattro uomini sono andati in avanscoperta nella prima fase di gara: Andrii Ponomar (Team Corratec Vini Fantini), Luca Colnaghi (VF Bardiani CSF Faizanè), Nickolas Zukowsky (Q36.5 Pro Cycling Team) e Francisco Munoz (Team Polti Kometa). Per loro vantaggio massimo che ha superato i 5?, con il gruppo a gestire la situazione. Oasport.it - Gran Piemonte 2024: Neilson Powless trionfa in solitaria. Quarto Filippo Magli Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Parla statunitense l’edizione numero 108 del, ultima corsa prima del Lombardia di sabato. Are, con una brillante azione, è. Quinto successo in carriera per il corridore della EF Education – EasyPost che torna ad alzare le braccia al cielo dopo oltre un anno e mezzo dall’ultima volta. Quattro uomini sono andati in avanscoperta nella prima fase di gara: Andrii Ponomar (Team Corratec Vini Fantini), Luca Colnaghi (VF Bardiani CSF Faizanè), Nickolas Zukowsky (Q36.5 Pro Cycling Team) e Francisco Munoz (Team Polti Kometa). Per loro vantaggio massimo che ha superato i 5?, con il gruppo a gestire la situazione.

LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA : numero di Neilson Powless - vince partendo a 43 km dall’arrivo. Quarto Magli - 07 Anche la Alpecin-Deceuninck ora sta spingendo assieme alla EF-Education Easypost 14. 46 Hanno guadagnato un buon margine sul gruppo Nickolas Zukowsky della Q36. 15. 16. 52 Comincia l’asperità di Traversagna per Powless: 3. 58 Siamo adesso in discesa, con Bernard e Zimmermann ripresi dal plotone. (Oasport.it)

Gran Piemonte 2024 - risultati e classifica : Powless trionfa con gran coraggio - I RISULTATI DEL GRAN PIEMONTE 2024 Neilson POWLESS EF EDUCATION – EASYPOST 3:57:36 Corbin STRONG ISRAEL – PREMIER TECH a 7? Alexander ARANBURU MOVISTAR TEAM a 7? Filippo MAGLI VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE’ a 7? Xandro MEURISSE ALPECIN-DECEUNINCK a 7? Tobias Halland JOHANNESSEN UNO-X MOBILITY a 7? Natnael TESFAZION LIDL-TREK a 7? Francesco BUSATTO INTERMARCHE’ – WANTY a 7? Edoardo ZAMBANINI a ... (Sportface.it)

LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA : braccio di ferro tra Powless e il gruppo per la vittoria! - 28 Nel gruppo principale a 1’40” c’è Kaden Groves tra gli altri che non sarà della partita per la vittoria finale. 10 Assorbito intanto il tentativo di Giulio Ciccone che comunque ha un alleato nel primo gruppo, ossia Julien Bernard. 15. 16. 05 5’25” di margine per i quattro all’attacco. 16. 16. (Oasport.it)