Francesca Chillemi Divorzia | Ecco Perché È Finita Con Stefano Rosso!

(Di giovedì 10 ottobre 2024): la nota attrice si sta separando dall’imprenditore, come indicavano le indiscrezioni già da un po’ di tempo.e che cosa è successo!si dicono addio. I due, che stavano insieme dal 2015, formavano una coppia molto amata e solida nel mondo dello spettacolo, ma adesso hanno deciso di separarsi. A confermarlo sono anche le fotografie che mostrano laal mare con Eugenio Grimaldi, in atteggiamenti affettuosi che fanno pensare che ci sia un nuovo flirt per lei.lei esi sono lasciati!si sono lasciati. Le voci che circolavano sono diventate molto concrete dopo la diffusione delle foto dell’attrice mentre si diverte a Capri con la sua nuova fiamma, Eugenio Grimaldi.