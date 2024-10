Esce per andare a scuola ma scompare nel nulla: ore di angoscia per il 16enne Sebastian (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono ore di angoscia per la comunità di Serravalle di Varano Melegari, nel Parmense, dove un ragazzo di 16 anni, Sebastian Lungu, è scomparso da ieri. Del giovane non si hanno più notizie dalla mattina di mercoledì 9 ottobre, quando è uscito di casa per recarsi all’istituto Gadda di Fornovo, ma non ha mai raggiunto la scuola. La preoccupazione è salita immediatamente, spingendo i genitori a presentare una denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine, che hanno subito avviato le ricerche. Accanto alle indagini ufficiali, anche un intenso tam tam sui social si è diffuso nella speranza di ricevere segnalazioni utili al ritrovamento di Sebastian. Al momento della scomparsa, il ragazzo indossava scarpe nere Vans, pantaloni neri, giubbotto nero e portava uno zaino nero. Thesocialpost.it - Esce per andare a scuola ma scompare nel nulla: ore di angoscia per il 16enne Sebastian Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono ore diper la comunità di Serravalle di Varano Melegari, nel Parmense, dove un ragazzo di 16 anni,Lungu, è scomparso da ieri. Del giovane non si hanno più notizie dalla mattina di mercoledì 9 ottobre, quando è uscito di casa per recarsi all’istituto Gadda di Fornovo, ma non ha mai raggiunto la. La preoccupazione è salita immediatamente, spingendo i genitori a presentare una denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine, che hanno subito avviato le ricerche. Accanto alle indagini ufficiali, anche un intenso tam tam sui social si è diffuso nella speranza di ricevere segnalazioni utili al ritrovamento di. Al momento della scomparsa, il ragazzo indossava scarpe nere Vans, pantaloni neri, giubbotto nero e portava uno zaino nero.

