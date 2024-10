Thesocialpost.it - Enna, schianto e auto in fiamme: muore un 24enne

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tragedia a Pergusa, frazione di, dove un grave incidente stradale ha provocato la morte di un giovane di 24 anni. Il drammatico episodio si è verificato nella notte, quando un’con tre ragazzi a bordo è finita contro la recinzione dell’dromo, prendendo fuoco immediatamente dopo l’impatto. Secondo le prime informazioni, per ragioni ancora da chiarire, il conducente ha perso il controllo della vettura che si è schiantata violentemente contro la barriera. Mentre due dei ragazzi a bordo sono riusciti a uscire dall’ine mettersi in salvo, ilè rimasto intrappolato all’interno del veicolo e non ha avuto scampo. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso del giovane. L’intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale per domare l’incendio che aveva avvolto completamente la macchina.